Попавший в ДТП на Урале автобус с хоккеистами превысил скорость

Как сообщалось ранее, в пятницу автобус с юными спортсменами выехал из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба». На 184-м километре автодороги «Екатеринбург — Серов» водитель автобуса допустил съезд в кювет. В момент ДТП в автобусе находились 25 пассажиров: 18 детей 2000−2003 годов рождения и 10 взрослых (два тренера и восемь родителей). В результате аварии никто не пострадал.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что согласно показаниям цифрового тахографа, скорость движения автобуса в момент ДТП составляла 101 км/ч, что является нарушением установленного скоростного режима. Вероятнее всего, именно это нарушение стало причиной того, что водитель в данных конкретных погодных условиях не справился с управлением и допустил съезд с дороги», — говорится в сообщении автоинспекции.

Также уже установлено, что в момент ДТП все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать получения травм пассажирами. Организованная перевозка детей была согласована с органами ГИБДД, имеются все необходимые для осуществления перевозки документы, добавило управление ГИБДД.