Омские полицейские в бараке нашли 500 бутылок контрафактного алкоголя

Омские полицейские в бараке на улице РККА нашли более 500 бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Стражам порядка стало известно, что в одном из помещений хранится контрафактная продукция. Информация подтвердилась — в бараке находилось 563 бутылки различного алкоголя. Владелец товара не раз привлекался к административной ответственности по ч. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 14.17 «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Изъятая продукция определена в специализированное помещение.