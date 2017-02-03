Омские полицейские в бараке нашли 500 бутылок контрафактного алкоголя
Бутылки обнаружили в рамках проведения профилактической операции «Правопорядок — улица».
Бутылки обнаружили в рамках проведения профилактической операции «Правопорядок — улица».
Омские полицейские в бараке на улице РККА нашли более 500 бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщает
Стражам порядка стало известно, что в одном из помещений хранится контрафактная продукция. Информация подтвердилась — в бараке находилось 563 бутылки различного алкоголя. Владелец товара не раз привлекался к административной ответственности по ч. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 14.17 «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».
Изъятая продукция определена в специализированное помещение.