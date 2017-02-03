Торговцев нелегальным алкоголем осудят в Нижнем Новгороде
Злоумышленники сбывали потенциально опасную продукцию, не имеющую лицензий.
Злоумышленники сбывали потенциально опасную продукцию, не имеющую лицензий.
Троих нижегородцев осудят за торговлю нелегальным алкоголем, сообщает Нижегородский областной суд.
Обвиняемые начали свою преступную деятельность в январе 2015 года. Они покупали у неустановленных лиц алкогольную продукцию для дальнейшей продажи и поставляли ее в торговые павильоны города. Всего на складах в Канавинском и Сормовском районах полицейские обнаружили 42 436 бутылок общей стоимостью 8 062 840 рублей.
Во время расследования уголовного дела по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере, совершенное организованной группой» обвиняемые свою вину признали полностью. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения.