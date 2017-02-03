Торговцев нелегальным алкоголем осудят в Нижнем Новгороде

Троих нижегородцев осудят за торговлю нелегальным алкоголем, сообщает Нижегородский областной суд.

Обвиняемые начали свою преступную деятельность в январе 2015 года. Они покупали у неустановленных лиц алкогольную продукцию для дальнейшей продажи и поставляли ее в торговые павильоны города. Всего на складах в Канавинском и Сормовском районах полицейские обнаружили 42 436 бутылок общей стоимостью 8 062 840 рублей.

Во время расследования уголовного дела по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере, совершенное организованной группой» обвиняемые свою вину признали полностью. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения.