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17:40 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородец причинил Россельхознадзору ущерб на 10 миллионов рублей

Россельхознадзор Нижегородской области требует взыскать с частного лица 10 миллионов 172 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

Мужчина при строительстве водохозяйственных водоемов уничтожил плодородный слой почвы на большом земельном участке. Ведомство хочет обязать его провести за свой счет рекультивацию этой территории.

Иск направлен в Лысковский районный суд.

Напомним, 26 сентября 2016 года стало известно, что двести тысяч рублей штрафа заплатит нижегородская фабрика за незаконные свалки.

26 января 2017 прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода подала иск в суд на горадминистрацию с требованием ликвидировать свалку возле завода «РУМО».

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