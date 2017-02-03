Нижегородец причинил Россельхознадзору ущерб на 10 миллионов рублей

Мужчина при строительстве водохозяйственных водоемов уничтожил плодородный слой почвы на большом земельном участке. Ведомство хочет обязать его провести за свой счет рекультивацию этой территории.

Иск направлен в Лысковский районный суд.

Напомним, 26 сентября 2016 года стало известно, что двести тысяч рублей штрафа заплатит нижегородская фабрика за незаконные свалки.

26 января 2017 прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода подала иск в суд на горадминистрацию с требованием ликвидировать свалку возле завода «РУМО».