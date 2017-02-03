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16:34 (мск), источник: 112.ua

Пожар на складе ГСМ на Подоле в Киеве локализировали, жертв нет

На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара.

Источник: 112.ua

Пожар на складе ГСМ на Подоле в Киеве локализирован, жертв нет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС столицы.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 13:39 3 февраля. Сообщалось, что горит на ул. Набережно-Луговой, 8.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов.

В 14:57 пожар на площади 3000 кв. м был локализован. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 89 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

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