Пожар на складе ГСМ на Подоле в Киеве локализировали, жертв нет
На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара.
Пожар на складе ГСМ на Подоле в Киеве локализирован, жертв нет. Об этом сообщает
Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 13:39 3 февраля. Сообщалось, что горит на ул.
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения
В 14:57 пожар на площади 3000 кв. м был локализован. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной
Жертв и пострадавших нет.