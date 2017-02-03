Пожар на складе ГСМ на Подоле в Киеве локализировали, жертв нет

Пожар на складе ГСМ на Подоле в Киеве локализирован, жертв нет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС столицы.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 13:39 3 февраля. Сообщалось, что горит на ул. Набережно-Луговой, 8.