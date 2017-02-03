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17:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области глав двух администраций сельских поселений оштрафуют за нарушение законодательства о закупках

В Аксайском районе Ростовской области проведена прокурорская проверка соблюдения законов о контрактной системе в сфере закупок, осуществляемых органами местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

«По результатам проверки установлено, что в период с марта по май 2016 года главой администрации Большелогского сельского поселения В. Еременко были заключены 25 муниципальных контрактов с единственным поставщиком на выполнение работ по ремонту двух улиц на общую сумму свыше 2 млн руб. без проведения конкурсных процедур. Аналогичные нарушения допущены главой Щепкинского сельского поселения С. Быковским», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении глав администраций возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.

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