В Ростовской области глав двух администраций сельских поселений оштрафуют за нарушение законодательства о закупках

«По результатам проверки установлено, что в период с марта по май 2016 года главой администрации Большелогского сельского поселения В. Еременко были заключены 25 муниципальных контрактов с единственным поставщиком на выполнение работ по ремонту двух улиц на общую сумму свыше 2 млн руб. без проведения конкурсных процедур. Аналогичные нарушения допущены главой Щепкинского сельского поселения С. Быковским», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении глав администраций возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.