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17:35 (мск), источник: АиФ Казань

В Челнах накажут работников ТРЦ «Сити Молл», допустивших давку

Должностных лиц, допустивших столпотворение в ТРЦ «Сити Молл» накажут, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В ходе проверки установлено, что 28 января в ТРЦ «Сити Молл» прошло PR-мероприятие с розыгрышем призов. В этот день в магазин пришли около 3 тысяч человек. По данным прокуратуры, была реальная угроза здоровью людей.

«Причинами и условиями инцидента послужило бездействие администрации торгового центра, а также организатора проведения розыгрыша, которые не запланировали и не реализовали необходимые меры, направленные на обеспечение безопасного пребывания большого количества посетителей», — сообщает прокуратура.

По результатам проверки прокуратура потребовала привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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