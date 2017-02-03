В Челнах накажут работников ТРЦ «Сити Молл», допустивших давку

В ходе проверки установлено, что 28 января в ТРЦ «Сити Молл» прошло PR-мероприятие с розыгрышем призов. В этот день в магазин пришли около 3 тысяч человек. По данным прокуратуры, была реальная угроза здоровью людей.

«Причинами и условиями инцидента послужило бездействие администрации торгового центра, а также организатора проведения розыгрыша, которые не запланировали и не реализовали необходимые меры, направленные на обеспечение безопасного пребывания большого количества посетителей», — сообщает прокуратура.

По результатам проверки прокуратура потребовала привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.