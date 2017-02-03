В Челнах накажут работников ТРЦ «Сити Молл», допустивших давку
Должностных лиц, допустивших столпотворение в ТРЦ «Сити Молл» накажут, сообщает
Должностных лиц, допустивших столпотворение в ТРЦ «Сити Молл» накажут, сообщает
В ходе проверки установлено, что 28 января в ТРЦ «Сити Молл» прошло
«Причинами и условиями инцидента послужило бездействие администрации торгового центра, а также организатора проведения розыгрыша, которые не запланировали и не реализовали необходимые меры, направленные на обеспечение безопасного пребывания большого количества посетителей», — сообщает прокуратура.
По результатам проверки прокуратура потребовала привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.