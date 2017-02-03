С высоты птичьего полета сняли последствия взрыва в Донецке

Видео снято с помощью БПЛА и опубликовано на YouTube-канале AtoWarOnDonbass.

Как видно на видеозаписи, в результате взрыва пострадали припаркованные рядом авто, осколками повреждены близлежащие здания. При этом в самом здании, где произошел взрыв разрушены перекрытия, выбиты стекла, нет крыши. Причина взрыва, по одной из версий, — попадание снаряда, по другой — детонация боеприпасов.