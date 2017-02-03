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17:15 (мск), источник: Telegraf.com.ua

С высоты птичьего полета сняли последствия взрыва в Донецке

Опубликовано видео последствий мощного взрыва в Донецке, который произошел накануне вечером, около 21:15, в районе «Мотеля».

Источник: Telegraf.com.ua

Видео снято с помощью БПЛА и опубликовано на YouTube-канале AtoWarOnDonbass.

Как видно на видеозаписи, в результате взрыва пострадали припаркованные рядом авто, осколками повреждены близлежащие здания. При этом в самом здании, где произошел взрыв разрушены перекрытия, выбиты стекла, нет крыши. Причина взрыва, по одной из версий, — попадание снаряда, по другой — детонация боеприпасов.

Комментарии
1
oleg ivanov
и опять будут кричать - сапаратисты из Донецка решили дать залп по своим же домам, со словами - бей своих, что бы чужие боялись ... почему ОБСЕ молчит глядя на такое ?
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