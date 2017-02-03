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18:13 (мск), источник: Российская газета

СК возбудил уголовное дело об убийстве 23-летней Натальи Меламед

Исчезновение 23-летней москвички Натальи Меламед стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила пресс-службе столичного ГСУ СК.

Источник: Агентство «Москва»

Напомним, что сегодня около 14 часов бойцы Росгвардии нашли на территории Красногорского лесопарка тело девушки. Предположительно, это и есть Наталья Меламед, пропавшая 24 января.

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Известно, что девушка ушла из дома на Митинской улице. Через какое-то время перезвонила и пообещала вот-вот вернуться. После этого Наталью никто не видел.

Как сообщили в ГСУ СК, в правоохранительные органы об исчезновении девушки заявил ее отец. Следователи провели проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Было установлено, что незадолго до исчезновения Наталья Меламед могла находиться в Красногорском лесопарке. Как только следствие получило информацию об этом, лесной массив «отработала» крупная поисковая группа. Молодую москвичку искали более 700 человек, в том числе бойцы Росгвардии и кинологи с собаками.

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