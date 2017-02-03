Несколько кварталов Коминтерновского района остались без воды из порыва трубы «РВК-Воронеж»

Во второй половине дня пятницы, 3 февраля, в Воронеже произошло серьезное коммунальное происшествие. Около дома № 101 по улице Лизюкова случился порыв на водоводе диаметром 600 мм. Этот объект находится на обслуживании компании «Росводоканал Воронежа».

На месте ЧП уже работают специалисты Водоканала. По их данным, ремонт заметно осложняется тем, что из-за низких температур произошло сильное промерзание грунта.

Из-за происшествия отключена подача воды на ряд объектов Коминтерновского района:

— кварталы №№ 9,11,14,15,17,18 и 18а, которые ограничены улицами Антонова-Овсеенко, Московским проспектом, бульваром Победы, улицей Владимира Невского, Жукова, 60 Армии, Лизюкова и Хользунова;.

многоквартирные дома:

— с № 55 по № 69 по улице Владимира Невского;.

— с № 10 по № 24 по улице Жукова;.

— с № 117 по № 125 по Московскому проспекту;.

— котельная ВКБР и другие объекты Коминтерновского района.

«РВК-Воронеж» оповестил руководителей объектов социального назначения, где отключили воду. Компания по согласованию с городскими спасателями организует подвоз технической воды.

«Мы приложим максимум усилий для завершения ремонта в кратчайшие сроки, — отмечают в “РВК-Воронеж”. — Планируем завершить работы в ночное время».

Ситуация находится на контроле руководства Водоканала.