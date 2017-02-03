Жительницу Петербурга арестовали за похищение ребенка

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, с соответствующим ходатайством в суд обратились сами следователи.

Напомним, 2 февраля в Петергофе была похищена коляска с находившимся внутри двухлетним мальчиком. По предварительным данным, мама сама оставила ребенка на улице и на несколько минут забежала в школу № 416. Обнаружив пропажу коляски, женщина сразу же обратилась в полицию.

Поиски ребенка начались незамедлительно. В Петергофе и на прилегающих территориях был объявлен план «Перехват». В итоге в Стрельне была обнаружена пустая коляска. А еще через некоторое время в Кировском районе Петербурга возле станции «Автово» была задержана женщина с пропавшим ребенком.

Мальчика передали родителям, а похитительницу доставили в отделение полиции. Она призналась в киднеппинге, однако мотивы своих действий объяснить отказалась. Тем не менее, следователи установили, что в момент похищения женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В поле зрения правоохранительных органов женщина попадала достаточно часто, ранее она была несколько раз судима.