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19:10 (мск), источник: 112.ua

В Киеве на Соломенке бросили «коктейль Молотова» в офисное помещение

В результате никто не пострадал.

Источник: 112.ua

В Соломянском районе Киева неизвестные бросили «коктейль Молотова» в офисное помещение. Об этом сообщает столичная полиция.

«В пять утра на линию 102 поступило сообщение о повреждении офисного помещения. Неизвестные разбили окно и бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В это время в офисе находился только охранник. Он рассказал, что нападавших не видел, а когда услышал звук удара, вышел и начал тушить пожар.

Среди обломков нашли молоток, которым, предположительно и разбили окно.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сйчас устанавливаются обстоятельства происшествия и проводятся поиски злоумышленников.

Ранее в Хмельницкой обл. пьяный мужчина облил сельсовет бензином и пытался поджечь. В полиции говорят, что он пытался поджечь сельсовет из-за конфликта с местными властями.

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