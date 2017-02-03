В Киеве на Соломенке бросили «коктейль Молотова» в офисное помещение

В Соломянском районе Киева неизвестные бросили «коктейль Молотова» в офисное помещение. Об этом сообщает столичная полиция.

«В пять утра на линию 102 поступило сообщение о повреждении офисного помещения. Неизвестные разбили окно и бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В это время в офисе находился только охранник. Он рассказал, что нападавших не видел, а когда услышал звук удара, вышел и начал тушить пожар.

Среди обломков нашли молоток, которым, предположительно и разбили окно.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сйчас устанавливаются обстоятельства происшествия и проводятся поиски злоумышленников.