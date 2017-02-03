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19:55 (мск), источник: Noi.md

Из двух столичных магазинов одежды конфискован товар

Товары на сумму около трех миллионов леев конфискованы из магазинов двух экономических агентов в Кишиневе, после обысков, проведенных два дня назад офицерами Национального инспектората расследований под руководством муниципальной прокуратуры.

Источник: Noi.md

По информации Генерального инспектората полиции, среди изъятых предметов значатся одежда, обувь, брендовые аксессуары, документы, блокноты и диски. По данным правоохранителей, товар был привезен в Молдову из европейских стран.

В настоящее время экспертам предстоит установить его подлинность и причиненный ущерб.

Заведено уголовное дело по статье 185/2. В соответствии с законодательством, лицам, признанным виновными в «нарушении прав на объекты промышленной собственности. Использование без согласия собственника защищенного товарного знака», грозит штраф в размере 67 500 леев с конфискацией товара, на который нет документов о происхождении.

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