Из двух столичных магазинов одежды конфискован товар

По информации Генерального инспектората полиции, среди изъятых предметов значатся одежда, обувь, брендовые аксессуары, документы, блокноты и диски. По данным правоохранителей, товар был привезен в Молдову из европейских стран.

В настоящее время экспертам предстоит установить его подлинность и причиненный ущерб.

Заведено уголовное дело по статье 185/2. В соответствии с законодательством, лицам, признанным виновными в «нарушении прав на объекты промышленной собственности. Использование без согласия собственника защищенного товарного знака», грозит штраф в размере 67 500 леев с конфискацией товара, на который нет документов о происхождении.