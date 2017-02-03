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21:34 (мск), источник: Интерфакс

В горящем на севере Москвы ангаре обрушилась кровля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Обрушение кровли произошло в горящем на севере столицы ангаре, сообщил в пятницу вечером «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

В то же время, по его словам, площадь возгорания уменьшилась до 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что адресу Старопетровский проезд, 11 произошёл пожар в ангаре на территории бывшей мебельной фабрики. На момент возгорания площадь пожара составила 300 квадратных метров.

По данным столичного главка МЧС, здание не эксплуатируется, людей внутри нет.

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