В горящем на севере Москвы ангаре обрушилась кровля
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Обрушение кровли произошло в горящем на севере столицы ангаре, сообщил в пятницу вечером «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Обрушение кровли произошло в горящем на севере столицы ангаре, сообщил в пятницу вечером «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
В то же время, по его словам, площадь возгорания уменьшилась до 200 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что адресу Старопетровский проезд, 11 произошёл пожар в ангаре на территории бывшей мебельной фабрики. На момент возгорания площадь пожара составила 300 квадратных метров.
По данным столичного главка МЧС, здание не эксплуатируется, людей внутри нет.