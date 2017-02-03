Грабителей транзитного транспорта задержали у озера Балхаш

«3 февраля в ходе несения службы на стационарном контрольном посту “Рубеж” — “Бурылбайтал” сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Жамбылской области получили ориентировку по задержанию автомашины марки “Фольксваген Гольф” без государственных регистрационных знаков, — пояснили в пресс-службе ДВД региона. — Говорилось, что в “Фольксваген Гольф” находились трое лиц в масках, подозреваемых в совершении ряда разбойных нападений на водителей транзитного автотранспорта по трассе Мерке — Шу — Бурылбайтал Мойынкумского района».

Благодаря оперативным и четким действиям сотрудников дорожно-патрульной полиции, эта автомашина была задержана на береговой линии озера Балхаш. Задержанные являются жителями Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областей (Мойынкумский район).

Подозреваемые переданы в Мойынкумский РОВД. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч.2 УК РК. В настоящее время ведется досудебное расследование. Подробности материала в интересах следствия не разглашаются, уточнили в правоохранительном ведомстве.