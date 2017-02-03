Грабителей транзитного транспорта задержали у озера Балхаш
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники
«3 февраля в ходе несения службы на стационарном контрольном посту “Рубеж” — “Бурылбайтал” сотрудники батальона
Благодаря оперативным и четким действиям сотрудников
Подозреваемые переданы в Мойынкумский РОВД. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч.2 УК РК. В настоящее время ведется досудебное расследование. Подробности материала в интересах следствия не разглашаются, уточнили в правоохранительном ведомстве.