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21:45 (мск), источник: Kazinform

Грабителей транзитного транспорта задержали у озера Балхаш

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники дорожно-патрульной полиции ДВД Жамбылской области задержали лиц, подозреваемых в серии разбойных нападений по трассе Мерке — Шу — Бурылбайтал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«3 февраля в ходе несения службы на стационарном контрольном посту “Рубеж” — “Бурылбайтал” сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Жамбылской области получили ориентировку по задержанию автомашины марки “Фольксваген Гольф” без государственных регистрационных знаков, — пояснили в пресс-службе ДВД региона. — Говорилось, что в “Фольксваген Гольф” находились трое лиц в масках, подозреваемых в совершении ряда разбойных нападений на водителей транзитного автотранспорта по трассе Мерке — Шу — Бурылбайтал Мойынкумского района».

Благодаря оперативным и четким действиям сотрудников дорожно-патрульной полиции, эта автомашина была задержана на береговой линии озера Балхаш. Задержанные являются жителями Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областей (Мойынкумский район).

Подозреваемые переданы в Мойынкумский РОВД. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч.2 УК РК. В настоящее время ведется досудебное расследование. Подробности материала в интересах следствия не разглашаются, уточнили в правоохранительном ведомстве.

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