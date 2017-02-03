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21:54 (мск), источник: ТАСС

Глава одного из министерств Ингушетии задержан по подозрению в хищении

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава одного из министерств Ингушетии и гендиректор подрядной организации задержаны по подозрению в хищении 54 млн рублей, выделенных на строительство школы в республике.

«Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники оперативно-разыскной части полиции ГУ МВД по СКФО в ходе проверки установили, что в рамках заключенного контракта генеральный директор одной из подрядных организаций похитил более 54 млн руб., выделенных на строительство школы в Джейрахском районе Ингушетии, сообщила Волк.

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Подозреваемый представил к оплате в министерство строительства Ингушетии акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости, в которые умышленно внес искаженные сведения. Так, согласно проектно-сметной документации, в одном из блоков школы планировалось организовать трудовое обучение детей и установить в нем соответствующее оборудование стоимостью более 11 млн рублей, что фактически подрядчиком сделано не было, а документы о приеме в эксплуатацию и наличии оборудования были сфальсифицированы и представлены заказчику.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлен круг лиц, причастных к указанному противоправному деянию. В совершении противозаконных действий подозревается руководитель одного из министерств Республики Ингушетия, который на момент строительства являлся главным специалистом отдела технического надзора и, согласно своим должностным обязанностям, осуществлял надзор за выполнением строительных работ на объекте и лично подписывал акты выполненных работ», — подчеркнула она.

По словам Волк, подозреваемый, будучи руководителем этого ведомства, знал о том, что работы не были выполнены, но подписал акт приема в эксплуатацию школы. В отношении гендиректора подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до десяти лет.

Согласно источнику ТАСС в силовых структурах республики, задержаны министр строительства и ЖКХ Ингушетии Мустафа Буружев и руководитель стройкомпании «Эрзи» Ахмед Алиев.

Реакция властей

Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев сообщил о том, что его удивила информация о задержании Буружева. «Для нас информация о задержании министра строительства и ЖКХ Республики Ингушетия удивительна и странна», — сказал Гагиев в интервью ТАСС. По его словам, «это серьезное обвинение, которое требует объективных доказательств». «Чтобы упредить вопросы в соцсетях и в СМИ, возникающих с задержанием, скажу, что правительство Ингушетии предпочитает дождаться официальных подробностей произошедшего», — отметил он.

«Мы живем в правовом государстве, перед законом все равны. При этом для того, чтобы говорить, виновен он или невиновен, следует дождаться решения официальных органов», — сказал Гагиев. Он напомнил, что знает случаи, когда суд не всегда соглашался с мнением следствия, и наоборот.

«Глава республики постоянно обращает внимание чиновников на то, что никто из представителей власти не имеет иммунитета при совершении коррупционных преступлений», — подчеркнул Гагиев.

Комментарии
2
Дроба
Вас чувашей тоже понесло уже.
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Игорь Чернов
Почему один из ... ( не касается Ингушетии - я сам на четверть чуваш ). И по поводу суда. Суд - всегда когда. Спасибо.
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