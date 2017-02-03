Две девушки погибли в ДТП на трассе «Скандинавия»

По предварительным данным, около 20:00 автомобиль Nissan Juke выехал на встречную полосу и задел грузовик. Затем в легковушку врезался микроавтобус.

«На трассе Скандинавия, км 100 от города столкнулся микроавтобус, кроссовер. Рядом стоит грузовая с аварийкой. Кроссовер жесть. Люди пытаются вынуть заднего пассажира через багажник», — сообщила очевидец аварии.