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22:37 (мск), источник: ivbg.ru

Две девушки погибли в ДТП на трассе «Скандинавия»

В Выборгском районе на 114-м км трассы «Скандинавия» произошла смертельная авария.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, около 20:00 автомобиль Nissan Juke выехал на встречную полосу и задел грузовик. Затем в легковушку врезался микроавтобус.

«На трассе Скандинавия, км 100 от города столкнулся микроавтобус, кроссовер. Рядом стоит грузовая с аварийкой. Кроссовер жесть. Люди пытаются вынуть заднего пассажира через багажник», — сообщила очевидец аварии.

В результате ДТП погибла девушка-водитель «Ниссана» и одна из пассажирок, сообщает 47news. Ещё четверо человек с различными травмами доставлены в Выборгскую районную больницу.

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