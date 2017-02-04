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13:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Брестские таможенники в автомобиле обнаружили тайник с мобильными телефонами

В республиканском пункте таможенного оформления «Домачево» сотрудниками Брестской таможни обнаружена партия мобильных телефонов и аксессуаров к ним, которые житель Бреста сокрыл при пересечении границы, информирует пресс-секретарь Брестской таможни Сергей Дубинко.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— 21-летний житель Бреста пересекал границу Республики Беларусь, возвращаясь из Польши домой. Проехав «зеленый коридор», его автомобиль Mercedes-Benz Vito был направлен с целью досмотра в бокс.

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При досмотре сотрудниками таможни было изъято 6 мобильных телефонов Huawei P9 Lite в полном комплекте, а также 12 картонных упаковок, где находились более 20 аксессуаров к мобильным телефонам — наушники и зарядные устройства. Примерная стоимость перевозимого товара составила около 1500 евро, а товар нашли за декоративной обшивкой внутри салона автомобиля.

Установлено, что молодой человек за последние три месяца пересекал границу 31 раз. А это значит, что, в соответствии с белорусским законодательством, он мог, не имея пошлины, ввезти товара на сумму до 300 евро и весом до 20 килограммов.

В отношении гражданина начали административный процесс по части 2 статьи 14.1 КоАП Республики Беларусь.

Подготовила Наталья Часовитина.

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