Прокуратура Чечни просит возбудить дело против блогера за ролик о Коране

Речь идет о выступлении Мэддисона 2012 года в стендап-клубе, датированное 2012 годом и выложенное в Youtube. В нем он рассказывает, как пошел читать Коран в туалет. В январе 2017 года оно появилось в мусульманском канале Telegram «Требуй знания», после чего Мэддисон стал получать угрозы и оскорбления. По данным СМИ, вскоре он уехал из России.

«Прокуратурой республики в ходе мониторинга сети Интернет выявлена видеозапись “Шутка про Коран”, содержащая сценическое выступление Ильи Давыдова, которая получила массовое распространение и вызвала общественный резонанс. Выступая перед публикой, Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении своего выступления указывает, что это Библия», — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что, «согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам и христианство».

«С учетом изложенного прокуратурой республики в СУ СК РФ по ЧР направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Давыдова по статье “действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично”, а также подготовлено заявление в суд о признании видеоматериала экстремистским», — заключает ведомство.