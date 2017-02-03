Мужчина, напавший на патруль у Лувра, был выходцем из Египта

По данным источников агентства, МВД Египта получило информацию от посольства, подтверждающую, что нападавший был гражданином Египта. По их словам, ожидается более подробная информация о случившемся, после чего будет начато расследование.

В свою очередь портал издания Youm7 также сообщило, что нападавшему выходцу из Египта было 29 лет. Как сообщает СМИ со ссылкой на осведомленные источники, мужчина является уроженцем египетской провинции Дакахлия 1988 года рождения. Имя молодого человека — Абдалла Реда Рифаи эль-Хамаххми. Во Францию он прибыл из Дубая 26 января этого года.

Кроме того, радиостанция France Info также сообщала, что мужчина является выходцем из Египта. По данным источников радиостанции, он въехал на территорию Франции в конце января. В свою очередь по информации телеканала LCI, вывод о том, что преступника зовут Абдалла, позволил сделать сотовый телефон, изъятый у мужчины.

Утром в пятницу неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих.

Власти Франции заявили, что нападение носит «террористический характер».