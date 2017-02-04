В Харькове произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие
В Харькове столкнулись три авто и маршрутка, в результате пострадали два человека.
В Харькове столкнулись три авто и маршрутка, в результате пострадали два человека.
Три автомобиля и маршрутный автобус столкнулись на перекрестке в Харькове, двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил старший инспектор управления превентивной деятельности полиции области подполковник Олег Никоненко.
«ДТП зафиксировано около 16.00 на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина. В частности, машина Daewoo Sens при повороте налево сталкивается с двигавшимся навстречу Chevrolet Lacetti, бьет на “встречке” Chery QQ и задевает стоящий автобус Isuzu», — рассказал Никоненко.
По его словам, в ДТП пострадали два человека: водитель Daewoo Sens и