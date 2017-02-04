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00:24 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Харькове произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие

В Харькове столкнулись три авто и маршрутка, в результате пострадали два человека.

Источник: Telegraf.com.ua

Три автомобиля и маршрутный автобус столкнулись на перекрестке в Харькове, двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил старший инспектор управления превентивной деятельности полиции области подполковник Олег Никоненко.

«ДТП зафиксировано около 16.00 на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина. В частности, машина Daewoo Sens при повороте налево сталкивается с двигавшимся навстречу Chevrolet Lacetti, бьет на “встречке” Chery QQ и задевает стоящий автобус Isuzu», — рассказал Никоненко.

По его словам, в ДТП пострадали два человека: водитель Daewoo Sens и девушка-водитель Chery QQ, оба госпитализированы. На месте аварии работают правоохранители. По факту ДТП проводится расследование.

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