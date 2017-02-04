Пятилетняя девочка погибла после укуса собаки под Хабаровском
Обстоятельства трагедии выясняют представители Следственного комитета.
Обстоятельства трагедии выясняют представители Следственного комитета.
Проверку по факту смерти ребенка после укуса собаки проводят сотрудники Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По данным следствия, 2 февраля супружеская пара вместе с пятилетней дочерью приехали из Хабаровска в село Красносельское (Хабаровский район) погостить к родственникам. На следующий день девочка играла во дворе с собакой, принадлежащей ее дедушке и бабушке. Во время игры животное укусило ребенка, повредив сонную артерию в районе шеи. По дороге в больницу девочка скончалась.
На место происшествия прибыли следователи и криминалисты краевого следственного управления, сотрудники полиции. В ходе осмотра тела потерпевшей на руке и ноге также обнаружены следы от незначительных собачьих укусов.
Собаку умерщвили. Известно, что ранее девочка неоднократно гостила у бабушки и дедушки, с собакой играла постоянно. Случаев нападения животного на ребенка не было.