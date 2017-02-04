В Мексике выявлен первый случай микроцефалии в результате лихорадки Зика

По данным ведомства, речь идет о новорожденной недоношенной девочке, появившейся на свет в ноябре 2016 года. Она умерла в момент рождения, однако у плода были взяты анализы, которые через несколько недель исследований подтвердили диагноз микроцефалия.

Минздрав Мексики не исключает возможности появления новых случаев микроцефалии, связанной с лихорадкой Зика, в ближайшее время. Всего с ноября 2015 по январь 2017 года в стране отмечены 7,6 тысячи случаев заболевания лихорадкой Зика.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.