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04:18 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике выявлен первый случай микроцефалии в результате лихорадки Зика

МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Мексики в пятницу сообщило о первом случае микроцефалии в результате заболевания лихорадкой Зика.

По данным ведомства, речь идет о новорожденной недоношенной девочке, появившейся на свет в ноябре 2016 года. Она умерла в момент рождения, однако у плода были взяты анализы, которые через несколько недель исследований подтвердили диагноз микроцефалия.

Минздрав Мексики не исключает возможности появления новых случаев микроцефалии, связанной с лихорадкой Зика, в ближайшее время. Всего с ноября 2015 по январь 2017 года в стране отмечены 7,6 тысячи случаев заболевания лихорадкой Зика.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

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