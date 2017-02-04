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09:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Торговый центр чуть не сгорел в Хабаровском крае

Огонь вспыхнул на разгрузочной площадке.

Серьезный пожар в торговом центре «Майский» тушили в пятницу вечером пожарные Комсомольска-на-Амуре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru. Огонь вспыхнул часов на разгрузочной площадке с тыльной стороны ТЦ, где загорелись поддоны с вещами и мебелью.

Огонь проник под обшивку стен. Началось возгорание внутри здания — горел склад и бойлерная. Огнеборцам пришлось вскрывать стены торгового центра. Три подразделения и две автолестницы работали до поздней ночи. Площадь пожара составила более 10 квадратных метров, при этом для проверки скрытых очагов пришлось вскрыть более 150 «квадратов» обшивки.

В результате пожара помещения ТЦ оказались сильно задымлены. В ходе тушения из здания было эвакуировано два человека. Погибших и пострадавших нет.

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