Торговый центр чуть не сгорел в Хабаровском крае
Огонь вспыхнул на разгрузочной площадке.
Огонь вспыхнул на разгрузочной площадке.
Серьезный пожар в торговом центре «Майский» тушили в пятницу вечером пожарные
Огонь проник под обшивку стен. Началось возгорание внутри здания — горел склад и бойлерная. Огнеборцам пришлось вскрывать стены торгового центра. Три подразделения и две автолестницы работали до поздней ночи. Площадь пожара составила более 10 квадратных метров, при этом для проверки скрытых очагов пришлось вскрыть более 150 «квадратов» обшивки.
В результате пожара помещения ТЦ оказались сильно задымлены. В ходе тушения из здания было эвакуировано два человека. Погибших и пострадавших нет.