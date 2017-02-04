В Омске легковушка врезалась задом в трамвай — ФОТО

О ЧП в паблике «Аварийный Омск» сообщил пользователь Толя Баум. Очевидцу даже удалось сделать несколько снимков, на которых трамвай № 8, следовавший по маршруту «ул. Котельникова — ПО «Полет» замер в ожидании патруля ГИБДД, а покореженная легковушка со смятым правым бортом примостилась рядом.

Столкновения легковых автомобилей с трамваями начали носить в Омске серийный характер. Водители легковушек наивно надеются проскочить. Утром пятницы 3 февраля легковой автомобиль, выезжая задом со двора частного дома на улице Богдана Хмельницкого врезался неожиданно в трамвай.

Пользователи соцсети поспешили обвинить в аварии коммунальные службы, не убравшие снег. По одной из версий водителю затруднили обзор находящиеся у дома снежные валы, однако в данной зоне нет масштабных препятствий, не позволяющих разглядеть мчащийся по рельсам трамвай, кроме того, уборкой снега у своих частных подворий должны заниматься жильцы.

Интересно, что в этот же день аналогичное ДТП произошло на улице Маршала Жукова. Там внедорожник «Тойота Ленд Крузер» на скорости въехала в трамвай. В результате аварии никто не пострадал, но вся передняя часть автомобиля теперь покорежена.