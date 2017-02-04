Полицейские изъяли 1,3 кг марихуаны у водителя Toyota Vista в Приангарье

Сотрудники полиции изъяли мешок с марихуаной общим весом 1,3 кг у водителя автомобиля Toyota Vista в Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Подозреваемому преступнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приангарью.

Известно, что мужчина был ранее лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

«Во время проведения сплошных проверок водителей автомобилей на состояние алкогольного опьянения экипажем ДПС отдельного взвода ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району на федеральной дороге Р-258 “Байкал” был остановлен автомобиль Toyota Vista», — говорится в сообщении.

Автомобиль следовал со стороны Тункинского района Республики Бурятия.