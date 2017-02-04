В Омской области за сутки раскрыто 73 уголовных дела

В дежурные части УМВД России по Омской области поступило 1 375 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 89 уголовных дел, 73 из которых раскрыты полицейскими по горячим следам.

За сутки на территории региона зарегистрировано 6 преступлений из категории тяжких, из них 3 уголовных дела возбуждено и раскрыто по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Так, следственным отделением ОМВД России по Таврическому району возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя с. Карповка. Из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение о доставлении 38-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением. Прибывшими на место преступления сотрудниками полиции установлено, что преступление совершено в ходе ссоры на почве неприязненных отношений. Орудие преступления — нож — изъято. Расследование продолжается.

За сутки в дежурные части территориальных органов внутренних дел поступило 20 заявлений о хищении имущества. Так, в Называевском районе раскрыта кража мобильного телефона, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В дежурную часть обратился 22-летний житель г. Называевска, оценивший ущерб в 11 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Установлено, что хищение совершил ранее судимый 20-летний житель районного центра. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Сотрудниками полиции продолжается работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За сутки зарегистрировано 6 преступления данной категории. По всем фактам возбуждены уголовные дела, личности подозреваемых установлены, следователями назначено проведение химических экспертиз. Так, в Тарском районе сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя районного центра. При личном досмотре у гражданина обнаружено и изъято 305 г марихуаны.