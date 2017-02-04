Дороги закрыты в некоторых областях Казахстана
Движение на трассах закрыто
Движение на трассах закрыто
АСТАНА, 4 фев — Sputnik. В нескольких областях на автодорогах закрыто движение для всех видов транспорта, сообщается на официальном сайте Комитета по ЧС МВД РК.
В Жамбылской области с 3 февраля с 17.00
Для всех видов автотранспорта закрыто движение в
В Актюбинской области закрыто движение на а/д республиканского значения Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз (92−257 км, г.
Закрыто движение и в Алматинской области. Так, на трассе Талдыкорган -Капал (0−76 км) закрыто движение на а/д областного значения для всех видов автотранспорта. В Павлодарской области закрыто движение на участке а/д областного значения Павловка — Галицкое (0−40км) для всех видов автотранспорта.