Дороги закрыты в некоторых областях Казахстана

В Жамбылской области с 3 февраля с 17.00 из-за с метели и плохой видимостью закрыто движение на участке дороги Алматы — Ташкент (534−593 км) для всех видов автотранспорта.

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. В нескольких областях на автодорогах закрыто движение для всех видов транспорта, сообщается на официальном сайте Комитета по ЧС МВД РК.

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Для всех видов автотранспорта закрыто движение в Южно-Казахстанской области на участке дороги Термез — Ташкент — Алматы (593−632 км). Также в области с 3 февраля из-за метели, гололеда и плохой видимости закрыто движение на участках а/д областного значения Бадам — Карабулак — Тюлькубас (67−104 км), Кошкарата — Жарыкбас — Бирлик (80−144 км), Шарапхана — Жанабазар — 1мамыр (30−42 км), Жамбыл — Кумкент — Шолаккорган (227−312 км) и Уланбел — Созак — Екпенды (563−591 км) для всех видов автотранспорта.

В Актюбинской области закрыто движение на а/д республиканского значения Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз (92−257 км, г. Эмба-г. Шалкар) для всех видов автотранспорта.

Закрыто движение и в Алматинской области. Так, на трассе Талдыкорган -Капал (0−76 км) закрыто движение на а/д областного значения для всех видов автотранспорта. В Павлодарской области закрыто движение на участке а/д областного значения Павловка — Галицкое (0−40км) для всех видов автотранспорта.