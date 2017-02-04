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10:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уголовное дело завели на экс-главу СНТ под Иркутском за злоупотребление полномочиями

Злоумышленнику может грозить до 4 лет лишения свободы.

Экс-председателя СНТ «Аистенок» под Иркутском могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Злоупотребление полномочиями». Мужчина продал своему сыну участок дороги, после чего неоднократно совершались сделки купли-продажи. Злоумышленнику может грозить до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

В результате участок дороги перешел в собственность другого СНТ, где в дальнейшем был установлен шлагбаум и с жильцов взималась плата.

«По версии следствия, в 2015 году председатель СНТ “Аистенок” продал своему сыну земельный участок общего пользования (дорогу), который принадлежал СНТ, после чего сложил полномочия председателя. Затем с участком неоднократно совершались сделки купли-продажи, в результате он перешел в собственность другого СНТ», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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