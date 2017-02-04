Уголовное дело завели на экс-главу СНТ под Иркутском за злоупотребление полномочиями
Злоумышленнику может грозить до 4 лет лишения свободы.
Злоумышленнику может грозить до 4 лет лишения свободы.
В результате участок дороги перешел в собственность другого СНТ, где в дальнейшем был установлен шлагбаум и с жильцов взималась плата.
«По версии следствия, в 2015 году председатель СНТ “Аистенок” продал своему сыну земельный участок общего пользования (дорогу), который принадлежал СНТ, после чего сложил полномочия председателя. Затем с участком неоднократно совершались сделки
В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.