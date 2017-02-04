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08:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Техасскую семью спасли от 24 гремучих змей

В одном из жилых домов американского города Абилин, штат Техас, обнаружили 24 гремучих змеи, сообщает WFMY News 2.

Одну из них заметил проживающий в доме ребенок. Мальчик увидел в туалете странный ком, догадался, что это змея, и позвал родителей. Его мать отправила другого сына за лопатой. «Как только он вернулся, змея выползла, — рассказала она. — Оказалось, что это гремучник». Женщина убила пресмыкающееся лопатой, а ее супруг позвонил в компанию Big Country Snake Removal, которая борется со змеями в жилых домах.

«Когда я приехал, то сразу заметил в доме несколько проблематичных мест», — рассказал в Facebook специалист из Big Country Snake Removal. Он спустился в ураганное убежище и нашел там 13 взрослых гремучников. Затем мужчина заглянул под дом и увидел еще 10 пресмыкающихся. «Всего 24 змеи (считая туалетную), и семья даже не подозревала», — написал он.

Техасский гремучник обитает на юго-востоке Канады, юге и западе США и севере Мексики. Он вырастает до 2,5 метров в длину, а его вес достигает семи килограммов. Укус гремучника опасен для человека и нередко приводит к смертельному исходу.

В ноябре сообщалось, что четырехмесячный котенок спас жителя Австралии от укуса ядовитой змеи. Мужчина обратил внимание, что его питомец пристально смотрит в угол комнаты. Он попытался понять, что его заинтересовало, и увидел выглядывающую из ботинка змеиную голову.

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