Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
От боли в спине не помогают никакие лекарства
РБК узнал о малоизвестных договоренностях России с ДНР и ЛНР
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
09:18 (мск), источник: Вести Приморье

Квартирного вора задержали полицейские Уссурийска

В квартиру злоумышленник проник, взломав замок входной двери.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 32-летней местной жительницы о краже ее имущества из квартиры дома по улице Чичерина. Следственная группа установила, что в квартиру злоумышленник проник, взломав замок входной двери.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Уссурийска, проживающий в доме по соседству с потерпевшей. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, пояснив, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Судья в Сиэтле приостановил действие миграционного указа Трампа
Автомобиль начальника милиции ЛНР взорвался в Луганске
США выступают против расширения поставок газа из России в ЕС
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма
В январе Грузию посетило рекордное за десятилетие число россиян
«Гречневый кризис»: неурожай или паника?
Спорт
Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов Мозякин отметился хет-триком и рекордом, ЦСКА нанёс поражение «Салавату», Разина удалили до конца матча, а «Трактор» уже в плей-офф
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Необычные здания-спирали (фото)
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь