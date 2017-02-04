Квартирного вора задержали полицейские Уссурийска
В квартиру злоумышленник проник, взломав замок входной двери.
В квартиру злоумышленник проник, взломав замок входной двери.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 32-летней местной жительницы о краже ее имущества из квартиры дома по улице Чичерина. Следственная группа установила, что в квартиру злоумышленник проник, взломав замок входной двери.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.