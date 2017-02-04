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09:21 (мск), источник: РИА Новости

На месте крушения Ту-154 под Сочи нашли почти 80 обломков за сутки

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Водолазы, работающие на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи, обнаружили за сутки почти 80 обломков разбившегося самолета, сообщил РИА Новости в субботу источник в силовых структурах.

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27
фотографий
27
фотографий

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря.

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По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных чиновников. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

«Водолазами выполнено девять погружений, обнаружены и подняты на поверхность 76 элементов самолета, два фрагмента тел», — сказал источник, добавив, что идентификация останков тел продолжается.

Комментарии
11
Сергей
выложили на площадке то, что достали и стало ясно что надо ещё искать. При чём тут деньги?
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Сергей
никто не отрицал, что это может быть взрыв-просто все ждали результатов экспертизы. Как только обнаружили следы ВВ, тут же сообщение с Египтом было остановлено. Здесь-не взрыв, а простая человеческая ошибка, подкрепленная (может быть) отказом техники. Или что-то другое, но сто % не взрыв
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Олег Д
Я вот одного не пойму. Сколько времени прошло, а части самолёта всё продолжают искать и собирать. И это под водой! А Боинг в Украине как лежал в поле не нужный никому, так и продолжает лежать. Вот и понимай - кто хочет установить причину, а кто так просто вид делает ...
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