На месте крушения Ту-154 под Сочи нашли почти 80 обломков за сутки

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря.

В Сочи водолазы за сутки достали из воды около 40 обломков Ту-154

По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных чиновников. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

«Водолазами выполнено девять погружений, обнаружены и подняты на поверхность 76 элементов самолета, два фрагмента тел», — сказал источник, добавив, что идентификация останков тел продолжается.