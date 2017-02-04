Кражу строительных инструментов стоимостью в 550 тысяч рублей раскрыли в Хабаровске

Хабаровск, 4 февраля, AmurMedia.

Сотрудники Управления МВД России по городу Хабаровску задержали подозреваемого в краже строительных инструментов из частного дома с ущербом 550 тысяч рублей. Столь ценное оборудование было вынесено из частного дома в Краснофлотском районе, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В отдел полиции № 11 города Хабаровска обратился житель Краснофлотского района. Со слов заявителя, на улице Эстафетной в дневное время он ведет строительство дачного дома. Накануне совершения преступления все строительные инструменты потерпевший оставил в недостроенном строении и ушел домой. На следующий день владелец объекта вернулся и обнаружил, что дверь в дачном доме взломана, а инструменты похищены. Ущерб составил 550 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя краевой столицы. Фигурант ранее к уголовной ответственности не привлекался. В результате обыска по месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили все похищенные строительные материалы и вернули владельцу.

Задержанный написал явку с повинной, в отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.