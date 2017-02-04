Полицейские организовали смертельную погоню во Владивостоке
Молодой человек погиб, уходя от преследования двух экипажей ДПС ГИБДД во Владивостоке. Ою этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на УМВД Приморского края.
Молодой человек погиб, уходя от преследования двух экипажей ДПС ГИБДД во Владивостоке. Ою этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на УМВД Приморского края.
Около 5 часов 15 минут, 4 февраля в районе дома 68 по проспекту 100 лет Владивостоку (в районе магазина «Парус») водитель автомашины Тойота Клюгер не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановки и ускорив движение начал скрываться по направлению в сторону остановки общественного транспорта «Заря». Сообщив в дежурную часть ГИБДД города Владивостока о том, что водитель не остановился по требованию, два экипажа ДПС ГИБДД города Владивостока начали преследование автомашины «Тойота Клюгер».
Неоднократные требования об остановке, водитель игнорировал. Развернувшись в обратном направлении, водитель двигался в сторону центра города. В 5.30 утра районе дома № 31 по проспекту 100 лет Владивостоку (СОШ № 38) водитель автомашины «Тойота Клюгер» при повороте на право, не справился с управление, совершил наезд на леерные ограждения, расположенные слева по ходу движения и совершил опрокидывание автомашины. В момент опрокидывания водитель выпал из машины на проезжую часть и был придавлен упавшей автомашиной.
В результате происшествии 29-летний водитель автомашины от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия.
По данным информационных баз ГИБДД водитель к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. (с 2014—2017). По данному факту СЧСУ УМВД России по Владивостоку проводится доследственная проверка.