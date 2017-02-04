Полицейские организовали смертельную погоню во Владивостоке

Около 5 часов 15 минут, 4 февраля в районе дома 68 по проспекту 100 лет Владивостоку (в районе магазина «Парус») водитель автомашины Тойота Клюгер не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановки и ускорив движение начал скрываться по направлению в сторону остановки общественного транспорта «Заря». Сообщив в дежурную часть ГИБДД города Владивостока о том, что водитель не остановился по требованию, два экипажа ДПС ГИБДД города Владивостока начали преследование автомашины «Тойота Клюгер».

Неоднократные требования об остановке, водитель игнорировал. Развернувшись в обратном направлении, водитель двигался в сторону центра города. В 5.30 утра районе дома № 31 по проспекту 100 лет Владивостоку (СОШ № 38) водитель автомашины «Тойота Клюгер» при повороте на право, не справился с управление, совершил наезд на леерные ограждения, расположенные слева по ходу движения и совершил опрокидывание автомашины. В момент опрокидывания водитель выпал из машины на проезжую часть и был придавлен упавшей автомашиной.

В результате происшествии 29-летний водитель автомашины от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия.

По данным информационных баз ГИБДД водитель к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. (с 2014—2017). По данному факту СЧСУ УМВД России по Владивостоку проводится доследственная проверка.