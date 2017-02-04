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10:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Луганске взорвался автомобиль начальника управления народной милиции ЛНР

Сегодня в Луганске взорвался автомобиль, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах города.

Источник: МВД ЛНР

«Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota», — рассказал он.

При взрыве погибли два человека, находившихся в машине.

Среди них, предположительно, был начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олег Анащенко, сообщили в ведомстве. Автомобиль принадлежал господину Анащенко.

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