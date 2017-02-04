В Луганске взорвался автомобиль начальника управления народной милиции ЛНР
Сегодня в Луганске взорвался автомобиль, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах города.
Сегодня в Луганске взорвался автомобиль, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах города.
«Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota», — рассказал он.
При взрыве погибли два человека, находившихся в машине.
Среди них, предположительно, был начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олег Анащенко, сообщили в ведомстве. Автомобиль принадлежал господину Анащенко.