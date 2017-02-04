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11:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Уроженец Башкирии угнал с автомойки в Москве люксовый «Кадиллак» за пять миллионов рублей

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Уроженец Башкортостана угнал с автомойки в Москве люксовый Cadillac Escalade за пять миллионов рублей. По данным полиции, мужчина, работавший на столичной автомойке, добрался на элитной иномарке до Ярославской области, где, уходя от полицейской погони, не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу, а водитель попытался убежать. Однако поняв, что по заснеженному полю далеко не уйти, сдался полицейским.

Задержанным оказался 34-летний уроженец Башкортостана, ранее уже судимый за кражу. Как признался угонщик, ему захотелось испытать лошадиные силы дорогого джипа, благо владелец «Кадиллака» оставил ключи.

По данному факту дознанием ОМВД России по району Южнопортовый возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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