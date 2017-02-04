Уроженец Башкирии угнал с автомойки в Москве люксовый «Кадиллак» за пять миллионов рублей

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Уроженец Башкортостана угнал с автомойки в Москве люксовый Cadillac Escalade за пять миллионов рублей. По данным полиции, мужчина, работавший на столичной автомойке, добрался на элитной иномарке до Ярославской области, где, уходя от полицейской погони, не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу, а водитель попытался убежать. Однако поняв, что по заснеженному полю далеко не уйти, сдался полицейским.