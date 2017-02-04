Две жительницы Татарстана отдали мошенникам 53 тысячи рублей

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане две местных жительницы отдали мошенникам 53 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

3 февраля 80-летней жительнице Елабужского района поступил звонок на телефон. Неизвестный представился ее сыном и сообщил, что попал в беду. Чтобы помочь ему, пожилая женщина отдала 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, что с сыном все в порядке и он не звонил матери. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Бугульме неизвестный позвонил 62-летней женщине и сообщил, что ей полагается индексация пенсии. Чтобы перевести деньги, мужчина попросил у пенсионерки данные ее банковской карты, после чего украл у нее 3 тысячи рублей.