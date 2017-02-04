Двое слесарей скончались от химических ожогов в Акмолинской области
ЧП случилось, когда рабочие проводили ремонтные работы в посёлке Жолымбет.
ЧП случилось, когда рабочие проводили ремонтные работы в посёлке Жолымбет.
3 февраля в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что в приёмный покой больницы посёлка Жолымбет доставлены жители населённого пункта 1970 и 1993 года рождения с диагнозом «Химические ожоги третьей степени, 80% ожогов тела, дыхательных путей и ротовой полости».
«Сегодня ночью скончались. По данному факту инспекцией по труду проводится служебное расследование в целях выяснения всех обстоятельств ЧП. Досудебное расследование переквалифицировано на статью 156 часть 4 (нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц — прим. Авт.)», — сказала
Мужчины работали на руднике Жолымбет слесарями. При ремонте лопастей в одном из агрегатов, он представляет собой металлический чан ёмкостью 380 кубометров и высотой 15 метров, произошло ЧП.
На площадке для переработки руды с различными реагентами при сварных работах слесари попросили у электросварщика горелку. При сварке произошло возгорание.