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10:41 (мск), источник: Informburo.kz

Двое слесарей скончались от химических ожогов в Акмолинской области

ЧП случилось, когда рабочие проводили ремонтные работы в посёлке Жолымбет.

3 февраля в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что в приёмный покой больницы посёлка Жолымбет доставлены жители населённого пункта 1970 и 1993 года рождения с диагнозом «Химические ожоги третьей степени, 80% ожогов тела, дыхательных путей и ротовой полости».

«Сегодня ночью скончались. По данному факту инспекцией по труду проводится служебное расследование в целях выяснения всех обстоятельств ЧП. Досудебное расследование переквалифицировано на статью 156 часть 4 (нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц — прим. Авт.)», — сказала пресс-секретарь ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Мужчины работали на руднике Жолымбет слесарями. При ремонте лопастей в одном из агрегатов, он представляет собой металлический чан ёмкостью 380 кубометров и высотой 15 метров, произошло ЧП.

На площадке для переработки руды с различными реагентами при сварных работах слесари попросили у электросварщика горелку. При сварке произошло возгорание.

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