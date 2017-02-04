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11:15 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Пассажира, летевшего в Сургут, высадили в Новосибирске после дебоша в небе

Авиадебошир нецензурно ругался и оскорблял бортпроводника.

В аэропорту Толмачево с рейса «Камрань — Сургут» сняли авиадебошира, летевшего из Вьетнама.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, нетрезвый мужчина нецензурно ругался и оскорблял бортпроводника.

В Новосибирске, где должна была произойти плановая дозаправка самолета, авиадебошира уже встречали полицейские.

Сам задержанный рассказал, что бортпроводник грубо ответил на его жалобу на заложенные уши при посадке. После этого между ними завязалась словесная перепалка.

Однако, как сообщает НТВ, по словам очевидцев происшествия, нетрезвый пассажир сначала затеял перепалку с бортпроводником, а затем набросился на него с кулаками.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО, сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть, а затем направили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном производстве в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”», — говорится в сообщении транспортной полиции.

Устроившему дебош в самолете мужчине грозит штраф или арест на 15 суток.

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