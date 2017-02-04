Омич украл шубу и ушел из магазина

В городской отдел полиции № 9 поступило сообщение от 22-летнего продавца магазина, расположенного в торговом доме на проспекте Карла Маркса, о краже имущества.

Сотрудникам следственно-оперативной группы заявительница рассказала, что в дневное время пропала шуба из меха чернобурой лисы стоимостью 18 000 рублей.

Полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом комплексе, обнаружили запечатленный момент кражи. Неизвестный мужчина снял меховое изделие с плечиков и сложил его в рюкзак, после чего покинул помещение.

Сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в совершении преступления. 34-летний житель Октябрьского округа, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, задержан полицейскими по месту жительства. В его квартире была обнаружена и изъята похищенная шуба.

По данному факту дознавателями ОП № 9 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.