Мусоровоз вылетел на газон перед зданием Совета министров и перевернулся
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости (Крым). Ранним утром в субботу в Симферополе мусоровоз въехал на газон перед зданием Совета министров и перевернулся.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости (Крым). Ранним утром в субботу в Симферополе мусоровоз въехал на газон перед зданием Совета министров и перевернулся.
По рассказам очевидцев, предоставивших фотографии, при этом со стороны ул. Севастопольской были сбиты столбики ограды и знак пешеходного перехода.
По информации пользователей соцсетей, бывших свидетелями происшествия, ДТП произошло около пяти утра по вине нетрезвого водителя легковой машины, марка которой не уточняется. Как утверждают пользователи, пострадавших нет.
Мусоровоз перевернулся на газоне перед зданием Совета министров.
В сводках ГИБДД происшествие пока не значится.