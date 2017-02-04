Мусоровоз вылетел на газон перед зданием Совета министров и перевернулся

По рассказам очевидцев, предоставивших фотографии, при этом со стороны ул. Севастопольской были сбиты столбики ограды и знак пешеходного перехода.

По информации пользователей соцсетей, бывших свидетелями происшествия, ДТП произошло около пяти утра по вине нетрезвого водителя легковой машины, марка которой не уточняется. Как утверждают пользователи, пострадавших нет.