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11:40 (мск), источник: Nbnews.com.ua

За минувшие сутки трое украинских воинов погибли, семеро ранены

В течение пятницы, 3 февраля, в зоне боевых действий погибли трое украинских военных, также семеро ранены. Об этом утром в субботу, 4 февраля, сообщил пресс-центр штаба АТО, передает НБН.

В течение пятницы, 3 февраля, в зоне боевых действий погибли трое украинских военных, также семеро ранены. Об этом утром в субботу, 4 февраля, сообщил пресс-центр штаба АТО, передает НБН.

«В целом, за минувшие сутки зафиксировано 115 обстрелов. К сожалению, трое наших военных погибли, семеро ранены», — говорится в сообщении.

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В частности, на Донецком направлении, используя запрещенные Минскими соглашениями РСЗО БМ-21 Град, оккупанты вели огонь по Галициновке.

Из 152 и 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов — по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому — неоднократно вели огонь танки. Из стрелкового оружия — по Зайцево.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка.

Из 120 и 82 миллиметровых минометов — Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинка, Чермалык. Из гранатометов — Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер.

По Водяному и Лебединскому — БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкино — БМП и танк.

На Луганском направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайперы — по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

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