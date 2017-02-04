На перекрёстке пр. Мира и ул. Кутузова не разошлись маршрутка и БМВ

На перекрестке проспекта Мира и улицы Кутузова микроавтобус не разошелся с легковым автомобилем «БМВ». Судя по повреждениям, удар был достаточно сильным. У маршрутки разбита правая часть кузова, у легковушки разворотило пассажирскую сторону. На данный момент официального сообщения о случившемся от региональной Госавтоинспекции не поступало. Можно предположить, что в аварии пострадали люди. По словам очевидцев, на место ДТП прибыла карета «Скорой помощи» и пожарный расчет. Сейчас там работают инспекторы ДПС. Также на месте происшествия находятся представители военной автоинспекции.