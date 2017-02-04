Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
В Кремле прокомментировали отчет ОБСЕ о ситуации в Донбассе
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Дима Билан поделился семейным снимком
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
11:02 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске из-за загрязнения воздуха возбудили уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев — РИА Новости. Полиция после внеплановых проверок предприятий на соблюдение правил выбросов веществ возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, по поручению прокурора Челябинской области сотрудниками полиции города совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой и специалистами контрольно-надзорных органов было проверено соблюдение промышленными предприятиями законодательства в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий.

Также с 3 по 12 февраля в Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь», в ходе которого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области собраны материалы по нарушению правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, добавляет полиция.

Читайте также
Смог стоял в Челябинске из-за несоблюдения экологических требований предприятиями

«Челябинской природоохранной прокуратурой принято решение о направлении материалов проверки в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В пятницу, 3 февраля, отделом дознания Управления МВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело за «загрязнение атмосферы», — говорится в сообщении.

Как сообщала прокуратура региона, согласно данным постов наблюдения, с 13 по 31 января в различных районах Челябинска наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода — в 5 раз, фенола — в 3 раза. Загрязнение воздуха в данный период произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, допущенных промпредприятиями Челябинска, уточняла прокуратура.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Судья в Сиэтле приостановил действие миграционного указа Трампа
В ЛНР подтвердили гибель начальника народной милиции
США выступают против расширения поставок газа из России в ЕС
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Скончался артист Георгий Тараторкин
В январе Грузию посетило рекордное за десятилетие число россиян
В Крыму появится газета на украинском языке
Спорт
Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов Мозякин отметился хет-триком и рекордом, ЦСКА нанёс поражение «Салавату», Разина удалили до конца матча, а «Трактор» уже в плей-офф
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь