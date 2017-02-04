В Челябинске из-за загрязнения воздуха возбудили уголовное дело

По данным ведомства, по поручению прокурора Челябинской области сотрудниками полиции города совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой и специалистами контрольно-надзорных органов было проверено соблюдение промышленными предприятиями законодательства в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий.
Также с 3 по 12 февраля в Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь», в ходе которого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области собраны материалы по нарушению правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, добавляет полиция.
«Челябинской природоохранной прокуратурой принято решение о направлении материалов проверки в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В пятницу, 3 февраля, отделом дознания Управления МВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело за «загрязнение атмосферы», — говорится в сообщении.
Как сообщала прокуратура региона, согласно данным постов наблюдения, с 13 по 31 января в различных районах Челябинска наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода — в 5 раз, фенола — в 3 раза. Загрязнение воздуха в данный период произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, допущенных промпредприятиями Челябинска, уточняла прокуратура.