В Челябинске из-за загрязнения воздуха возбудили уголовное дело

По данным ведомства, по поручению прокурора Челябинской области сотрудниками полиции города совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой и специалистами контрольно-надзорных органов было проверено соблюдение промышленными предприятиями законодательства в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий.

Также с 3 по 12 февраля в Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь», в ходе которого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области собраны материалы по нарушению правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, добавляет полиция.