За прошедшую неделю в Воронеже 11 человек получили обморожения

Неделя с 26 января по 1 февраля в Воронеже и области была очень морозной. Столбики термометров резко опускались вниз.

За это время сразу 11 человек в Воронеже обратились к медикам с обморожениями — 8 из них госпитализировали. Об этом сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Всего же жертвами непогоды в нашем городе стали 798 человек. Большинство из них получили травмы из-за гололеда.