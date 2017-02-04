За прошедшую неделю в Воронеже 11 человек получили обморожения
Также люди продолжают получать травмы
Также люди продолжают получать травмы
Неделя с 26 января по 1 февраля в Воронеже и области была очень морозной. Столбики термометров резко опускались вниз.
За это время сразу 11 человек в Воронеже обратились к медикам с обморожениями — 8 из них госпитализировали. Об этом сообщают в региональном департаменте здравоохранения.
Всего же жертвами непогоды в нашем городе стали 798 человек. Большинство из них получили травмы
В районах области за эту же неделю с травмами