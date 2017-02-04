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11:35 (мск), источник: Новости Воронежа

За прошедшую неделю в Воронеже 11 человек получили обморожения

Также люди продолжают получать травмы из-за гололеда и сосулек.

Источник: Новости Воронежа

Неделя с 26 января по 1 февраля в Воронеже и области была очень морозной. Столбики термометров резко опускались вниз.

За это время сразу 11 человек в Воронеже обратились к медикам с обморожениями — 8 из них госпитализировали. Об этом сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Всего же жертвами непогоды в нашем городе стали 798 человек. Большинство из них получили травмы из-за гололеда.

В районах области за эту же неделю с травмами из-за неблагоприятных погодных условий к медикам обратились 339 человек, 21 из них пострадал от обморожения. Также еще 3 человека пострадали от падения сосулек с крыш.

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