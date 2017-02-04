Появилось видео момента ДТП в Высокогорском районе, в котором погибла диктор радио

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Появилось видео момента аварии возле железнодорожной станции Бирюли, в результате которой погибла радиоведущая и журналист Эльвира Мутавалова (Ибрагимова).

Напомним, трагедия случилась 2 февраля в час дня в Высокогорском районе на 31-м километре трассы Казань — Малмыж. «Лада» 13-й модели столкнулись с большегрузом «Скания». В результате погибла 41-летняя женщина-водитель легкового автомобиля. Сотрудники МЧС вызволили ее тело из искореженного авто.

Отметим, что погибшая Эльвира Мутавалова (Ибрагимова) была одним из первых дикторов радиостанции «Биектау FM». В последнее время работала в радиоцентре мечети «Ярдэм» в Казани.