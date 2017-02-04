Сильно обгоревший на пожаре в Борисове пенсионер умер в больнице
Спасенный на пожаре 69-летний мужчина с ожогами 95% тела был доставлен в учреждение здравоохранения.
Спасенный на пожаре 69-летний мужчина с ожогами 95% тела был доставлен в учреждение здравоохранения.
МИНСК, 4 фев — Sputnik. Пенсионер, который в результате пожара в квартире в Борисове получил сильные ожоги, скончался в больнице, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.
Инцидент в районном центре произошел 2 февраля: загорелась квартира, расположенная на первом этаже 12-этажного дома на улице Ватутина. Спасенный на пожаре 69-летний мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения.
«3 февраля в 21:10 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных на пожаре, он скончался», — сказали в МЧС.
Ранее Sputnik в управлении сообщили, что пенсионер в результате возгорания получил ожоги 1−4 степеней (всего 95% тела). В качестве предполагаемой причины пожара спасатели рассматривают неосторожность при курении погибшего.