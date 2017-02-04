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14:00 (мск), источник: Volga News

В Самаре 39 человек тушили пожар на ул. Стара-Загора

В пятницу, 3 февраля, в 21:03, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании бытового строения на ул. Стара-Загора в Промышленном районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 100 кв. м. В его тушении участвовали 39 человек, которые использовали девять единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 21:34, а через 12 минут пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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