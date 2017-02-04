В Самаре 39 человек тушили пожар на ул. Стара-Загора
В пятницу, 3 февраля, в 21:03, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании бытового строения на ул.
В пятницу, 3 февраля, в 21:03, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании бытового строения на ул.
Площадь пожара составила 100 кв. м. В его тушении участвовали 39 человек, которые использовали девять единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 21:34, а через 12 минут пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.