В Самаре 39 человек тушили пожар на ул. Стара-Загора

Площадь пожара составила 100 кв. м. В его тушении участвовали 39 человек, которые использовали девять единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 21:34, а через 12 минут пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.