В Нижнем Новгороде сгорел автобус
Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Новгороде рано утром 4 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Новгороде рано утром 4 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В 05:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании автобуса в Ленинском районе. В результате пожара обгорел автобус на площади 16 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 24 человека, 4 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
Милена Черевко.