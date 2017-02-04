В Нижнем Новгороде сгорел автобус

В 05:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании автобуса в Ленинском районе. В результате пожара обгорел автобус на площади 16 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 24 человека, 4 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

Милена Черевко.