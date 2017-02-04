Возле Свияжска 23-летний парень спрыгнул с электрички и погиб

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане рядом со станцией Свияжск на железнодорожных путях найдено тело 23-летнего молодого человека, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР на транспорте Дмитрий Захаров.

Как оказалось, парень погиб, спрыгнув с электрички. Вместе с ним прыгнул его товарищ, который отделался легкими травмами. Третий участник экстремальной поездки не стал прыгать вместе с попутчиками, а доехал до нужной станции и слез.

По факту происшествия приволжским СУ СКР на транспорте проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия.